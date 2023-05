Qualcomm rachète le fabricant israélien de puces automobiles Autotalks

Avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques et de fonctions automatiques dans les voitures, le nombre de puces utilisées par les constructeurs automobiles est en forte hausse, ce qui fait du marché automobile un secteur de croissance clé pour les fabricants de puces.

Autotalks fabrique des puces spécialisées utilisées dans la technologie de communication de véhicule à véhicule (V2X) pour les véhicules avec ou sans conducteur afin d'améliorer la sécurité routière.

"Nous investissons dans la recherche, le développement et le déploiement V2X depuis 2017 et pensons qu'à mesure que le marché automobile mûrit, une architecture de sécurité V2X autonome sera nécessaire pour améliorer la sécurité des usagers de la route, ainsi que les systèmes de transport intelligents", a déclaré Nakul Duggal, vice-président senior - automobile, Qualcomm Technologies, dans un communiqué.

Qualcomm a déclaré l'année dernière que son " pipeline " d'activités automobiles avait augmenté pour atteindre 30 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 10 milliards de dollars depuis l'annonce faite fin juillet.

L'entreprise avait attribué ce bond à son produit Snapdragon Digital Chassis, utilisé par les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs. Le Snapdragon Digital Chassis peut fournir des technologies de conduite assistée et autonome, ainsi que des systèmes d'infodivertissement et de connectivité en nuage.

Qualcomm a déclaré lundi qu'elle intégrerait les solutions d'Autotalks dans le portefeuille de produits Snapdragon Digital Chassis, mais n'a pas donné de précisions sur les aspects financiers de l'opération.

L'acquisition sera réalisée par l'intermédiaire de son unité Qualcomm Technologies, a ajouté Qualcomm.