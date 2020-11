QUALCOMM : bonne surprise au niveau des résultats et des perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm devrait fortement progresser à Wall Street à la faveur de résultats et de perspectives favorables. Au quatrième trimestre, clos fin septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression à 2,96 milliards de dollars, soit 2,58 dollars par action contre 506 millions de dollars, soit 42 cents par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 1,45 dollar, soit 28 cents de mieux que le consensus.Le chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 35% à 6,5 milliards de dollars, ressortant aussi au dessus des attentes du marché de 5,97 milliards.Sur le trimestre en cours, Qualcomm cible un bénéfice par action ajusté entre 1,95 et 2,15 dollars et des ventes ajustées entre 7,8 et 8,6 milliards de dollars. Wall Street anticipe 1,69 dollar par action et 7,14 milliards de dollars de revenus.Sur l'ensemble de l'exercice, il anticipe un marché des smartphones 5G entre 450 et 550 millions d'unités contre de 175 à 225 millions pour le précédent. Dans son ensemble, le marché des smartphones est prévu en croissance de 5% à 10%.