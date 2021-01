Qualcomm : acquisition de Nuvia aux Etats Unis

Qualcomm a réalisé l'acquisition de Nuvia, une entreprise de Santa Clara qui conçoit des puces pour les calculs hautes performances, afin de proposer une nouvelle catégorie de produits pour l'ère 5G.



Cette acquisition intervient au moment où la 5G accélère encore la convergence de la mobilité et de l'informatique, a déclaré Qualcomm dans un communiqué.



Nuvia conçoit des processeurs haute performance, des systèmes sur puce (SoC) et des systèmes de gestion de l'énergie qui sont utilisés dans des appareils et des applications à forte intensité de calcul.



Ses produits devraient être intégrés dans toutes les technologies de Qualcomm, qui alimentent les smartphones, les ordinateurs portables de nouvelle génération et les systèmes de pilotage numériques, ainsi que les systèmes avancés d'aide à la conduite, la mobilité étendue et les solutions de mise en réseau des infrastructures.



Le prix de la transaction est d'environ 1,4 milliard de dollars, avant fonds de roulement et autres ajustements.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.