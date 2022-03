Veoneer affirme que l'accord avec Qualcomm sera conclu la semaine prochaine

Le fabricant de puces Qualcomm Inc et SSW Partners, une société d'investissement basée à New York, ont déclaré en octobre qu'ils avaient conclu un accord pour acheter Veoneer pour 4,5 milliards de dollars.

Veoneer a déclaré jeudi dans un communiqué que ses nouveaux propriétaires nommeraient Jacob Svanberg, vice-président senior du secteur des produits Lidar, comme nouveau PDG, pour succéder à Jan Carlson, qui sera nommé conseiller du conseil d'administration et du PDG.

La société avait précédemment déclaré que la transaction devrait être conclue en 2022. Veoneer a été séparée du fabricant d'airbags et de ceintures de sécurité Autoliv en 2018.