Qualitas Ltd est une société de gestion d'investissements immobiliers alternatifs basée en Australie. La société se concentre sur l'investissement à travers la structure du capital et le spectre des risques, en utilisant des capitaux institutionnels et privés pour soutenir ses partenaires de l'immobilier commercial. Elle est spécialisée dans l'investissement de capitaux et la gestion du capital de ses Fonds pour le compte des investisseurs des Fonds. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : la gestion de fonds et les prêts directs. Le secteur de la gestion de fonds comprend toutes ses activités principales de gestion de fonds et inclut les frais de gestion de fonds, les commissions de performance et les autres revenus de commissions. Il comprend également les dividendes et les distributions de ses co-investissements. Le segment des prêts directs concerne les produits et les charges d'intérêts relatifs aux activités entreprises par ses entités détenues à 100 %, Arch Finance et Peer Estate, et comprend les coûts directement attribuables à Arch Finance et Peer Estate. Ses fonds comprennent des fonds de crédit privé immobilier et des fonds de capital-investissement immobilier.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds