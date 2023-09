Qualitas Real Estate Income Fund (le fonds) est un programme d'investissement géré enregistré basé en Australie. L'objectif d'investissement du fonds est d'atteindre le rendement cible, de fournir un revenu mensuel en espèces, de préserver le capital et de diversifier le portefeuille. La stratégie d'investissement de la Fiducie consiste à ce que QRI Manager Pty Ltd investisse le capital de la Fiducie dans un portefeuille d'investissements qui offre aux détenteurs de parts une exposition aux prêts immobiliers garantis par des hypothèques de premier et de second rang, principalement situés en Australie et, de temps à autre, en Nouvelle-Zélande. Les montants levés par le fonds sont investis dans le Qualitas Wholesale Real Estate Income Fund. Le gestionnaire d'investissement de la fiducie est QRI Manager Pty Ltd.

Secteur Services financiers aux entreprises