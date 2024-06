Quality Foils (India) Limited est un fabricant et un exportateur de bandes et de bobines d'acier inoxydable laminées à froid et de tuyaux flexibles en acier inoxydable. Les deux catégories de produits de la société sont les bobines/bandes d'acier inoxydable laminées à froid et les tuyaux flexibles en acier inoxydable. La société fournit ses produits, tels que les bobines/bandes d'acier inoxydable laminées à froid, pour la fabrication de tubes/tuyaux en acier inoxydable, d'ustensiles, de couverts, d'éviers de cuisine, de tuyaux flexibles en acier inoxydable et de composants automobiles ; et les tuyaux flexibles pour des applications telles que les températures élevées et les pressions moyennes pour l'huile hydraulique, l'eau chaude, la vapeur et les applications gazières, résistantes aux produits chimiques, les systèmes d'échappement des secteurs de l'acier, de l'énergie, de la pétrochimie, du sucre, de l'automobile, et de nombreux autres secteurs de l'ingénierie lourde. L'entreprise vend ses produits sur les marchés nationaux et internationaux. Elle exporte ses produits vers plus de sept pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Philippines, le Sri Lanka, la Turquie, la Pologne et Bogota (Colombie).

Secteur Acier