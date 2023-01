Quality RO Industries Limited annonce la démission de Narendra Gupta en tant que secrétaire de la société et agent de conformité

Quality RO Industries Limited a informé que M. Narendra Gupta, a donné sa démission du poste de secrétaire général et de responsable de la conformité de la société par le biais de sa lettre de démission reçue par courrier le 6 janvier 2023. La société a accepté cette démission et il a été relevé de ses fonctions avec effet à la fermeture des bureaux le 06 janvier 2023. Motif : M. Narendra Gupta, secrétaire général et responsable de la conformité de la société, a démissionné de la société en raison d'une occupation préalable et de contraintes de temps pour le poste en question. Il a été relevé de ses fonctions avec effet à la fermeture des bureaux le 6 janvier 2023.