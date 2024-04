Quality RO Industries Limited est une société basée en Inde qui fournit des produits de traitement de l'eau et des services logistiques. Les secteurs d'activité de la société comprennent le commerce et la fabrication de produits d'osmose inverse (OI) et les activités de transport. La société fabrique des équipements d'adoucissement de l'eau, tels que des pièces de filtre RO, des cartouches et des membranes, et s'engage également dans la fabrication en sous-traitance, qui comprend le moulage sous pression et la fabrication en sous-traitance associée. Elle est engagée dans le commerce de pièces détachées d'équipement d'osmose inverse et de produits associés. La société fournit des services logistiques contractuels aux entreprises locales d'infrastructure et de fabrication situées dans la ville de Vadodara (Gujarat) et ses environs. Sa gamme de produits comprend des boîtiers et des bols de membrane, des filtres filés en polypropylène (PP) de différentes tailles allant de 10'' à 40'', et des robinets alternatifs pour diverses machines OEM d'osmose inverse. Les produits de l'entreprise comprennent le robinet Dolphin, le robinet Jug, le Kent, le boîtier de la membrane, le filtre filé en PP et la cuvette RO.

Secteur Machines et équipements industriels