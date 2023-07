QualTek Services Inc. a annoncé la constitution d'un nouveau conseil d'administration composé de cinq membres. Le directeur général Scott Hisey sera rejoint par Todd Clegg, Daniel Lafond et Emanuel Pearlman, qui apportent chacun une expérience et une expertise précieuses à la société et contribueront de manière significative à l'orientation stratégique et au succès futur de QualTekacos. Le cinquième membre du conseil d'administration sera nommé ultérieurement.

M. Hisey est l'un des fondateurs et le PDG de QualTek. Il a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications. M. Hisey a servi dans la marine américaine et est un vétéran handicapé ayant reçu son congé honorable.

Il est actif au sein de divers conseils d'administration et organisations caritatives qui soutiennent les initiatives des anciens combattants et de leurs familles. M. Clegg est un ancien directeur général et l'ancien chef des services financiers d'Onex Corporation, où il a travaillé de 2005 à 2022. Depuis 2018, M. Clegg a dirigé ou codirigé quatre investissements dans des plateformes pour un montant de plus de 5,2 milliards de dollars chez Onex.

M. Clegg est actuellement ou anciennement membre du conseil d'administration de Wealth Enhancement Group, OneDigital, Sedgwick, Ryan Specialty Group, Convex Group, York Risk Services, Carestream Health, USI, Goddard Center et Stanley Isaacs Center. Avant de rejoindre Onex, M. Clegg a travaillé comme analyste en banque d'investissement chez JP Morgan Chase, au sein du groupe Syndicated & Leveraged Finance. M. Clegg est titulaire d'une licence en sciences économiques de la Wharton School of Business de l'université de Pennsylvanie et a obtenu un diplôme magna cum laude dans le cadre du Wharton Honors Program.

M. Lafond est membre du conseil d'administration de QualTek Services Inc. depuis mars 2022. M. Lafond a plus de vingt ans d'expérience dans les secteurs des télécommunications et de la technologie, ayant occupé divers postes de direction chez AT&T Inc, Comcast Corporation et QuadGen Wireless Solutions Inc. Plus récemment, M. Lafond était vice-président principal des ventes nationales chez Comcast Corporation. À ce titre, M. Lafond a dirigé la stratégie de transformation des canaux de vente et des opérations de XFINITY, et a contribué à la croissance de la clientèle en investissant dans les canaux de vente pour mieux servir le client, et en créant une fonction d'opérations de vente plus centralisée pour aider à soutenir les employés au service des clients de Xfinityacos.

M. Lafond est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université LaSalle. M. Pearlman est membre du conseil d'administration de QualTek Services Inc. depuis mars 2023. M. Pearlman a plus de 30 ans d'expérience en tant que dirigeant dans des secteurs tels que les jeux, l'hôtellerie, les loisirs, la vente au détail, la vente en gros et la distribution.

M. Pearlman est le fondateur et le PDG de Liberation Investment Group, une société de conseil en investissement et en finance. Actuellement, M. Pearlman siège aux conseils d'administration de MidCap Financial Investment Corp, Diebold Nixdorf, LSC Communications et Network-1 Security Solutions. Au début de sa carrière, M. Pearlman a siégé aux conseils d'administration de Flexia Payments, Atlas Crest Investment Corp.

II, Redbox Entertainment, Associated Materials, Empire Resorts, CEVA Logistics, etc. M. Pearlman est titulaire d'une licence en économie de l'université Duke et d'un master en administration des affaires de la Harvard Graduate School of Business.