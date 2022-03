Qualtrics International Inc. : Opinion positive de BofA Securities

Données financières USD EUR CA 2022 1 406 M - 1 260 M Résultat net 2022 -972 M - -871 M Tréso. nette 2022 1 080 M - 967 M PER 2022 -18,7x Rendement 2022 - Capitalisation 16 892 M 16 892 M 15 135 M VE / CA 2022 11,2x VE / CA 2023 9,11x Nbr Employés 4 808 Flottant 25,4% Graphique QUALTRICS INTERNATIONAL INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique QUALTRICS INTERNATIONAL INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 29,06 $ Objectif de cours Moyen 40,35 $ Ecart / Objectif Moyen 38,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Zig Serafin Chief Executive Officer & Director Chris Beckstead Chief Operating Officer Rob Bachman Controller Ryan Smith Chairman John Thimsen Senior Director-Engineering Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) QUALTRICS INTERNATIONAL INC. -17.91% 16 892 MICROSOFT CORPORATION -6.68% 2 352 966 ATLASSIAN CORPORATION PLC -20.63% 76 715 SEA LIMITED -44.82% 69 366 DASSAULT SYSTÈMES SE -12.76% 67 248 SYNOPSYS INC. -9.74% 50 919