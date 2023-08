Qualys, Inc. est un fournisseur de solutions informatiques, de sécurité et de conformité basées sur le cloud. Ses solutions informatiques, de sécurité et de conformité basées sur le cloud permettent aux organisations d'identifier les risques de sécurité de leurs infrastructures informatiques, de les aider à protéger leurs systèmes et applications informatiques contre les cyberattaques. L'entreprise fournit ses solutions par l'intermédiaire de sa plateforme Qualys Cloud. La Qualys Cloud Platform s'appuie sur un agent unique pour fournir en permanence des informations de sécurité critiques tout en permettant aux entreprises d'automatiser le spectre complet de la détection des vulnérabilités, de la conformité et de la protection des systèmes informatiques, des charges de travail et des applications web dans les locaux, les terminaux, les serveurs, les clouds publics et privés, les conteneurs et les appareils mobiles.

Secteur Services et conseils en informatique