Qualys, Inc. est un fournisseur d'une plateforme basée sur le cloud qui propose des solutions en matière de technologies de l'information (IT), de sécurité et de conformité. La suite intégrée de solutions informatiques, de sécurité et de conformité de la société, fournie sur la plateforme Enterprise TruRisk de Qualys, permet à ses clients d'identifier et de gérer leurs actifs informatiques et de technologie opérationnelle (OT), de collecter et d'analyser de grandes quantités de données de sécurité informatique, de recommander et de mettre en œuvre des mesures correctives et de vérifier la mise en œuvre de ces mesures. Elle fournit ses solutions par le biais d'un modèle de logiciel en tant que service, principalement par le biais d'abonnements annuels renouvelables. Sa plateforme cloud offre une suite intégrée de solutions qui automatisent le cycle de vie de la découverte et de la gestion des actifs, des évaluations de la sécurité et de la conformité, et des mesures correctives pour l'infrastructure et les actifs informatiques d'une organisation, que cette infrastructure et ces actifs se trouvent à l'intérieur de l'organisation, sur le périmètre de son réseau, sur des points d'extrémité ou dans le cloud.

Secteur Services et conseils en informatique