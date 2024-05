Quanex Building Products Corporation fabrique des composants pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) dans l'industrie des produits de construction. Les composants de la société peuvent être classés en composants de fenêtres et de portes (fenestration) et en composants d'armoires de cuisine et de salle de bain. Ses composants de fenestration comprennent des entretoises flexibles pour verre isolant, des profilés en vinyle extrudé, des moustiquaires pour fenêtres et portes, et des produits en métal et en bois façonnés avec précision. L'entreprise opère à travers trois segments : Le segment Fenestration nord-américain, qui fabrique des profilés en vinyle, des intercalaires en verre isolant, des écrans et d'autres composants de fenestration ; le segment Fenestration européenne, qui comprend l'entreprise d'extrusion de vinyle basée au Royaume-Uni, qui fabrique des profilés en vinyle et des vérandas, et l'entreprise européenne de verre isolant qui fabrique des intercalaires en verre isolant ; et le segment Composants d'armoires nord-américains, qui comprend l'entreprise nord-américaine de portes et de composants d'armoires et deux usines de fabrication de bois.

Secteur Fournitures de construction et installation