Les entreprises taïwanaises reprennent leur production en Chine alors que les restrictions du COVID s'assouplissent -ministre

Shanghai et la ville voisine de Kunshan, une plaque tournante pour les fabricants d'électronique taïwanais, dont le fournisseur d'Apple Quanta Computer Inc, ont imposé le mois dernier des mesures de confinement rigoureuses pour contrôler la plus grande épidémie de COVID du pays.

Après avoir réussi à ramener la transmission communautaire à zéro, Shanghai a commencé à rouvrir ses portes et vise une reprise complète de la vie normale d'ici juin.

"Le taux de reprise est maintenant d'environ 50 %. Si tout va bien, nous espérons une reprise complète en juin", a déclaré le ministre de l'économie Wang Mei-hua aux journalistes à Taipei.

Wang a déclaré que les entreprises étaient toujours confrontées à des problèmes tels que des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement et des problèmes de logistique et que la situation pourrait changer en fonction des politiques de prévention de la pandémie en Chine.