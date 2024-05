Quanta Services, Inc. figure parmi les principaux prestataires américains de services spécifiques dédiés aux infrastructures. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - énergie électrique (58,7%) : conception, installation, réparation et maintenance d'infrastructures réseaux, prestations de conseil et d'assistance technique, etc. ; - industries pétrolière et gazière (27,2%) : construction, installation et maintenance d'infrastructures onshore (oléoducs et gazoducs, unités de production, etc.) et offshore (conduites sous-marines, plates-formes pétrolières, etc.), et prestations de services logistiques ; - énergies renouvelables (14,1%) : ingénierie, construction, maintenance et réparation d'installations de production d'énergies éolienne, solaire et hydroélectrique. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (85,3%), Canada (12%), Australie (1,7%) et autres (1%).

Secteur Construction et ingénierie