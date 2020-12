Quanta Storage : Coronavirus-Taiwan fait état de son premier cas de transmission locale depuis avril 22/12/2020 | 10:01 Envoyer par e-mail :

TAIPEI, 22 décembre (Reuters) - Taiwan a fait état mardi de son premier cas de transmission locale du COVID-19 depuis le 12 avril et teste actuellement plus de 100 personnes ayant été en contact avec cette personne. Il concerne une femme d'une trentaine d'années ayant été en contact rapproché avec un pilote néo-zélandais qui avait dimanche été confirmé positif au coronavirus, selon le ministre de la Santé Chen Shih-chung. Chen a ajouté que le ressortissant néo-zélandais n'avait pas identifié correctement les contacts qu'il avait eus ainsi que les endroits où il s'était rendu, violant potentiellement la loi taïwanaise sur les maladies transmissibles. Les tests effectués sur les cas contact de la ressortissante taïwanaise - qui travaille pour une filiale de Quanta Storage Inc - se sont pour l'instant révélés négatifs. Le gouvernement taïwanais surveille de très près la progression des cas importés - cependant bien inférieurs à ceux constatés dans d'autres pays - et a relevé son niveau d'alerte. Taiwan a réussi à contenir l'épidémie sur son territoire par des méthodes de prévention précoces et efficaces et le port généralisé du masque, tous les nouveaux cas recensés au cours des 250 derniers jours provenant de voyageurs extérieurs. Il recense un total de 771 cas depuis le début de l'épidémie, dont une majorité importés, ainsi que sept décès. (Ben Blanchard, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

