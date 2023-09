QuantaSing Group Ltd est une société basée en Chine qui propose principalement des cours pour adultes. La principale activité de l'entreprise consiste à fournir aux apprenants adultes individuels des cours en ligne de différentes marques et des services de marketing et de gestion pour les entreprises clientes. L'entreprise propose des cours en ligne sur les connaissances financières par le biais de ses marques QiNiu, Jiangzhen et QianChi. L'entreprise propose également d'autres cours d'intérêt personnel, notamment sur le bien-être personnel, la production de courtes vidéos, le erhu, la peinture chinoise traditionnelle, l'analyse de données et d'autres domaines. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers