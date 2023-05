Quanterix Corporation : Début de mouvement 04/05/2023 | 08:43 achat En attente

Cours d'entrée : 16.4$ | Objectif : 23.7$ | Stop : 12.2$ | Potentiel : 44.51% Quanterix Corporation a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23.7 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.



Points forts La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.



Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.



Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.



Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.



La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.



Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.



La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.



Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.



Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.



Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.

Données financières USD EUR CA 2023 107 M - 96,4 M Résultat net 2023 -57,0 M - -51,5 M Tréso. nette 2023 281 M - 254 M PER 2023 -10,8x Rendement 2023 - Capitalisation 613 M 613 M 555 M VE / CA 2023 3,12x VE / CA 2024 3,14x Nbr Employés 370 Flottant 91,3% Prochain événement sur QUANTERIX CORPORATION 09/05/23 Q1 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 16,40 $ Objectif de cours Moyen 15,25 $ Ecart / Objectif Moyen -7,01% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Masoud Toloue President, Chief Executive Officer & Director Michael A. Doyle Chief Financial Officer & Treasurer Martin D. Madaus Chairman David C. Duffy Chief Technology Officer & Vice President-Research Mark T. Roskey Chief Science & Collaboration Officer