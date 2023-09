Quanterix Corporation est une société spécialisée dans les sciences de la vie. La société développe des plateformes d'immunoessais numériques ultra-sensibles qui font progresser la santé de précision pour la recherche et le diagnostic dans le domaine des sciences de la vie. Ses plateformes sont basées sur sa technologie de détection numérique Simoa. Ses plateformes Simoa à base de billes et de réseaux planaires permettent aux clients de détecter des biomarqueurs protéiques en faibles concentrations dans le sang, le sérum et d'autres fluides. Sa technologie Simoa est basée sur la technologie traditionnelle ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Ses produits comprennent HD-X, SR-X, SP-X, des tests Simoa et d'autres consommables, ainsi que des anticorps NfL et des kits ELISA NfL. Elle propose également des services de recherche sous contrat à ses clients par l'intermédiaire de son laboratoire d'accélération, qui leur donne accès à la technologie Simoa et prend en charge de nombreux projets et services, notamment les tests d'échantillons, le développement d'essais maison et le développement d'essais sur mesure. Elle a réalisé plus de 1 900 projets pour 400 clients en utilisant ses plates-formes Simoa.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés