Quanterix Corporation est une entreprise de sciences de la vie. La société est engagée dans le développement de plateformes d'immunoessais numériques ultra-sensibles qui font progresser la santé de précision pour la recherche et les diagnostics en sciences de la vie. Ses plateformes sont basées sur sa technologie de détection numérique Simoa. Ses plateformes Simoa à base de billes et de matrices planaires permettent aux clients de détecter de manière fiable des biomarqueurs protéiques à des concentrations extrêmement faibles dans le sang, le sérum et d'autres fluides. Ses produits comprennent l'analyseur HD-X, le système de détection de biomarqueurs SR-X, le système d'imagerie et d'analyse SP-X et le 2470 Arrayer. Elle fournit également des anticorps NF-Light et des kits ELISA, qui proposent des solutions pour la détection de la lumière des neurofilaments (Nf-L) pour le développement de thérapies et de diagnostics pour les conditions neurodégénératives. Son portefeuille de kits disponibles couvre de multiples domaines thérapeutiques, notamment la cardiologie, les maladies infectieuses, l'inflammation, la neurologie et l'oncologie. Elle fournit des services par le biais de son laboratoire d'accélération Simoa.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés