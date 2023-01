Quantum Blockchain applique SHA-256 à d'autres cryptomonnaies

Quantum Blockchain Technologies PLC - Chercheur et investisseur en cryptomonnaies basé à Londres - Décide d'appliquer ses optimisations basées sur SHA-256 à d'autres cryptomonnaies de la famille bitcoin. Estime qu'il est commercialement judicieux de proposer la même augmentation potentielle d'efficacité grâce à ses optimisations basées sur SHA-256 aux mineurs d'autres monnaies bitcoin comme Bitcoin Cash et Bitcoin SV. Note que son objectif principal restera le développement de produits de minage de bitcoins.

"Nous sommes convaincus que nos optimisations SHA-256 et la version quantique de SHA-256 fonctionneront pour le minage de BCH et BSV sans aucun changement, étant donné que SHA-256 est l'algorithme de base du minage pour les deux. Toute opportunité supplémentaire pour notre technologie minière propriétaire est toujours la bienvenue car elle a le potentiel d'augmenter la valeur pour les actionnaires", commente Francesco Gardin, directeur général et président.

Cours actuel de l'action : 2,27 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 3,4

