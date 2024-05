Quantum Blockchain Technologies PLC - société d'investissement axée sur le secteur de la technologie, en particulier la blockchain, les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle - note que le premier règlement préliminaire a été convenu par sa filiale Clear Leisure 2017 Ltd et certains des défendeurs de l'affaire Sipiem Liquidazione Srl. Le règlement porte sur un montant de 700 000 euros à verser en deux fois. En outre, un accord a été conclu avec l'administrateur judiciaire de Sipiem pour racheter son droit à recevoir 30 % de toutes les sommes collectées, ce qui était une disposition de l'accord initial d'achat de créances en 2019.

Le président exécutif de Quantum Block, Francesco Gardin, a déclaré : "Nous sommes très heureux du résultat de cette double négociation avec les défendeurs et l'administrateur judiciaire, qui nous permet d'encaisser le premier résultat tangible du litige Sipiem et nous donne maintenant les droits sur tous les fonds recouvrés, à savoir les 700 000 euros de cet accord et le solde s'élevant à 5,575 millions d'euros, plus les intérêts et l'augmentation pour l'inflation. Cela nous donne une meilleure position de négociation en ce qui concerne le recouvrement du montant restant qui nous est dû.

Cours actuel de l'action : 1,01 pence par action, clôture en baisse de 1,3 % vendredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 34 %.

