Quantum Blockchain Technologies PLC - société d'investissement axée sur le secteur de la technologie, en particulier la blockchain, les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle - note que lundi dernier, la Cour d'appel de Venise se prononce en faveur de Clear Leisure 2017 Ltd, filiale de Quantum, dans sa plainte contre les anciens administrateurs et commissaires aux comptes de Sipiem in Liquidazione Srl. Les défendeurs de Sipiem avaient fait appel de l'attribution de dommages et intérêts à Clear Leisure, mais la cour d'appel a confirmé tous les dommages et intérêts à l'exception de 105 412 euros, ce qui laisse le montant total des dommages et intérêts à environ 6,1 millions d'euros. À la suite de cette décision, un règlement antérieur avec certains des défendeurs pour un montant de 700 000 euros a été considéré comme nul. La voie est maintenant libre pour que Clear Leisure cherche à faire exécuter le jugement pour la totalité des 6,2 millions d'euros, y compris les frais de justice.

"La société veillera à ce que CL17 déploie un maximum d'efforts pour rechercher et recouvrer les fonds auprès des défendeurs", déclare Francesco Gardin, président exécutif de Quantum.

Cours actuel de l'action : 0,85 pence par action, en baisse de 3,4 % mercredi en fin de matinée à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 49 %.

