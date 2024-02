Quantum Computing Inc. est une société spécialisée dans les logiciels et le matériel quantiques. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions intégrées de collecte, de transmission et de traitement d'informations quantiques, y compris le logiciel d'interface utilisateur et le matériel quantique. Le produit phare de la société est Qatalyst, qui permet aux développeurs de créer et d'exécuter des applications quantiques sur des ordinateurs conventionnels, tout en étant prêtes à fonctionner sur plusieurs ordinateurs quantiques. Qatalyst est intégré au service Braket (AWS Braket) d'Amazon Web Services (AWS), qui offre un accès à plusieurs unités de traitement quantique (QPU), notamment Rigetti, Oxford Quantum Circuits et IonQ, QuEra et Xanadu. En outre, Qatalyst contient les solveurs de problèmes d'optimisation de l'entreprise et les outils QGraph et QAmplify. Qatalyst possède des capacités dans les domaines de la finance, de l'informatique, de la sécurité, des mathématiques et de la physique, avec des technologies allant des supercalculateurs aux capteurs et à la technologie d'imagerie.

