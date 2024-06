Quantum Computing Inc. est une société d'optique quantique et de technologie nanophotonique. La société fournit des solutions accessibles avec des applications industrielles réelles, en utilisant l'entropie quantique basée sur la nanophotonique qui peut être utilisée n'importe où et avec peu ou pas de formation, fonctionne à des températures ambiantes normales, à faible puissance et n'est pas soumise à des exigences environnementales. Sa technologie de base basée sur la nanophotonique est applicable à l'informatique quantique ainsi qu'à l'intelligence quantique, à la cybersécurité, à la détection et aux solutions d'imagerie. La principale capacité de calcul entropique de l'entreprise, la série Dirac, fournit des solutions pour les problèmes d'optimisation binaires et à base de nombres entiers. L'entreprise a développé des applications quantiques spécifiques pour l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la télédétection, notamment sa série d'ordinateurs photoniques à réservoir (intelligence), son générateur quantique de nombres aléatoires reprogrammable et non répétable (cybersécurité) et ses produits LiDAR et Vibrometer (détection).

Secteur Logiciels