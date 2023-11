(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

JLEN Environmental Assets Group Ltd - Fonds d'investissement en infrastructures environnementales basé à Guernesey - Corrige son annonce précédente selon laquelle le rendement total de la valeur de l'actif net pour les six mois se terminant le 30 septembre est de 0,3 %, et non de 1,4 % comme indiqué précédemment. Le fonds avait indiqué précédemment que la valeur nette d'inventaire avait diminué au cours du dernier semestre, mais qu'il restait sur la bonne voie pour atteindre son objectif de dividende pour l'ensemble de l'année. La valeur de l'actif net au 30 septembre était de 119,7 pence par action, soit une baisse de 2,8 % par rapport à 123,1 pence par action au 31 mars. L'évaluation de son portefeuille au 30 septembre était de 898,9 millions de livres sterling, en légère hausse par rapport aux 898,5 millions de livres sterling au 31 mars. JLEN a également déclaré un dividende total de 3,78 pence par action pour les six mois qui se sont terminés le 30 septembre, en hausse par rapport à 3,57 pence pour la même période en 2022. La société estime qu'elle est en bonne voie pour atteindre son objectif de 7,57 pence pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024, contre 7,14 pence pour l'exercice précédent.

Thor Explorations Ltd - Société d'exploration minière basée à Vancouver, en Colombie-Britannique - Au troisième trimestre 2023, le bénéfice net tombe à 2,3 millions USD, contre 7,6 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 55,7 millions USD à 36,6 millions USD. Récupération de 19 104 onces d'or au cours du troisième trimestre, contre 23 078 onces un an plus tôt. Déclare que les objectifs de production d'or sont en bonne voie pour les prévisions de 2023, avec des perspectives de 85 000 onces pour l'ensemble de l'année. Prévoit l'achèvement des volets de l'étude de préfaisabilité concernant le projet Douta au cours du premier trimestre 2024. La mise à jour des ressources de Douta devrait être achevée d'ici la fin de 2023. Segun Lawson, directeur général, déclare : " Bien que la baisse des teneurs ait entraîné une diminution des revenus et des bénéfices au cours du trimestre, nous avons maintenu de bons niveaux de flux de trésorerie positifs. Nous prévoyons une meilleure performance financière au dernier trimestre, à mesure que la teneur de la mine augmente."

Quantum Exponential Group PLC - Société d'investissement dans les technologies quantiques basée à Londres - Notes La société de portefeuille Oxford Quantum Circuits, spécialisée dans le calcul quantique en tant que service, lance une levée de fonds de série B d'un montant de 100 millions d'USD. Quantum Exponential détient 0,3 % d'OQC et indique que la levée de fonds de série B est dirigée par la société japonaise SBI Investment. OQC lance également Toshiko, qui est, selon Quantum Exponential, la "première plateforme d'informatique quantique prête à l'emploi". Steven Metcalfe, directeur général, déclare : "En tant qu'investisseurs de la première heure, nous sommes absolument ravis de suivre les progrès d'OQC et de constater tout ce que l'entreprise a accompli en un laps de temps relativement court. Nous pensons que des innovateurs tels qu'OQC sont essentiels à l'intégration et à l'adaptation de l'informatique quantique à l'échelle mondiale et nous sommes absolument ravis de faire partie de son parcours."

CRH PLC - Matériaux de construction basés à Dublin - Richard Fearon, directeur non exécutif, achète 10 000 actions à 61,37 USD chacune à New York le mercredi de la semaine dernière. La valeur totale est de 613 700 USD.

