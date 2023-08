Quantum Corporation fournit des solutions de bout en bout pour analyser et enrichir, stocker et gérer, et protéger et préserver les données non structurées tout au long de leur cycle de vie. L'entreprise est spécialisée dans les solutions pour les données vidéo, les images et autres fichiers volumineux. Son portefeuille de produits comprend des logiciels et des systèmes de stockage primaire, des logiciels et des systèmes de stockage secondaire, ainsi que des appareils et des supports. Ses logiciels et systèmes de stockage primaire comprennent le logiciel Myriad All-Flash File and Object Storage, le logiciel StorNext Hybrid Flash/Disk File Storage, le logiciel Unified Surveillance Platform et le logiciel CatDV Asset Management. Ses logiciels et systèmes de stockage secondaire comprennent le logiciel de stockage d'objets ActiveScale, les appareils de sauvegarde DXi et le stockage sur bande Scalar. Ses dispositifs et supports comprennent la vente de lecteurs de bandes LTO (Linear Tape-Open) autonomes pour la protection et l'archivage des données des petites entreprises, ainsi que des supports LTO à utiliser dans les systèmes de stockage sur bande. La société propose également divers services.

Secteur Matériel informatique