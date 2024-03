Quantum Foods Holdings Limited est spécialisé dans l'élevage de volailles. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication d'aliments pour animaux (44,6%) : destinés notamment aux volailles et au bétail ; - élevage de poules pondeuses et de poulets de chair (26,4%) ; - production et vente d'oeufs (22,4%) ; - autres (6,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (93,5%) et Afrique (6,5%).

Secteur Pêche et agriculture