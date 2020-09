Quantum Genomics : Invest Securities ajuste son objectif

24/09/2020 | 09:55

La société a annoncé la signature d'un accord avec OEP pour un montant total de 19 M$ et des redevances à 2 chiffres en échange des droits exclusifs de firibastat en Asie du Sud-Est, Australie et Nouvelle-Zélande.



' OEP financera une partie de l'étude de phase III, FRESH, menée à Taiwan. Après le contrat en LATAM avec BioLab (21m$), il s'agit du deuxième accord régional signé sur firibastat ' indique le bureau d'analyses.



' Notre valorisation inclue déjà la signature d'accords régionaux pouvant apporter jusqu'à 155 ME de versements. Malgré un contexte sanitaire qui se dégrade, le groupe attend toujours les 1ers résultats de cette étude pour fin 2021 ' rajoute Invest Securities.



L'analyste ajuste son objectif de cours à 8,5 E (contre 8,2 E) et confirme son conseil à l'achat.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.