Quantum Genomics : Invest Securities dégrade à la 'vente'

Invest Securities a annoncé lundi avoir dégradé à 'vente', contre 'achat' précédemment, sa recommandation sur Quantum Genomics avec un objectif de cours abaissé de 14,6 à 0,2 euro.



Dans une note, la société de Bourse rappelle que l'annonce anticipée, vendredi dernier, de l'échec de l'étude clinique de phase III est venue effacer tous les espoirs autour du catalyseur que pouvait constituer le firibastat.



'Compte tenu du fait qu'il s'agissait du seul produit de la société, qui a par ailleurs décidé d'arrêter tous les programmes cliniques en cours au vu de l'absence d'efficacité du produit, les conséquences boursières sont dramatiques', souligne l'intermédiaire.



'Le titre a chuté de près de 90%, valorisant la société un peu plus que son niveau de cash annoncé', précise Invest.



