Quantum Genomics : Quantum Genomics annonce la délivrance de nouveaux brevets protégeant son produit QGC606

Quantum Genomics annonce la délivrance de nouveaux brevets protégeant son produit QGC606

Quantum Genomics (Euronext Growth : ALQGC, OTCQX : QNNTF), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments ciblant directement le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce le renforcement de la propriété industrielle autour des inhibiteurs de l'aminopeptidase A avec la délivrance de nouveaux brevets protégeant son second candidat-médicament, QGC606.

L'office américain des brevets et des marques (USPTO) a transmis son accord pour délivrer un brevet issu de la demande N°US 17/437,862 déposée le 10 septembre 2021. L'office australien des brevets a validé la délivrance du brevet AU2020235216 sans modification de la demande déposée le 17 août 2021.

Ces deux nouveaux brevets protègent aux Etats-Unis et en Australie jusqu'en mars 2040, une nouvelle série chimique d'inhibiteurs de l'aminopeptidase A cérébrale et plus particulièrement le candidat-médicament QGC606, ainsi que toute composition pharmaceutique comprenant l'un de ces inhibiteurs comme principe actif, pour un usage thérapeutique dans le traitement de pathologies cardiovasculaires.

Fabrice Balavoine, Directeur Recherche & Développement de Quantum Genomics, commente : « Ces nouveaux brevets sont une nouvelle preuve de notre savoir-faire et de notre expertise dans la conception et le développement d'innovations thérapeutiques. L'examen de ces demandes a été particulièrement rapide et n'a fait l'objet d'aucune objection majeure ce qui nous rend particulièrement confiants pour obtenir prochainement des brevets avec des revendications similaires dans le reste du monde et garantir ainsi une solide protection industrielle du QGC606 et de son utilisation thérapeutique. »

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, ajoute : « La délivrance de ces nouveaux brevets est une excellente nouvelle car ces brevets viennent consolider encore davantage la propriété industrielle autour de notre plateforme technologique. Alors que nous poursuivons activement le développement clinique de firibastat, notre produit « first-in-class », il était important de développer et de protéger une seconde génération d'inhibiteurs de l'aminopeptidase A cérébrale pour répondre aux normes de l'industrie pharmaceutique ainsi qu'aux attentes des grands

laboratoires ».

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

