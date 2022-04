Quantum Genomics annonce le succès de sa levée de fonds pour un montant brut d'environ 15,6 M€

Quantum Genomics se dote de nouveaux moyens financiers pour poursuivre le développement du firibastat et explorer de nouveaux domaines thérapeutiques à partir de la plateforme technologique brevetée construite autour des BAPAIs

A cette occasion, Quantum Genomics renforce et élargit sa structure actionnariale

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au profit d'une catégorie de personnes au sens de l'article L.225-138 du code de commerce qui permet à la Société de lever environ 15,6 M€ (l' « Opération »).

Dans le cadre de cette opération structurante d'un montant de 15,6 M€, 6 408 779 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 2,44 €, prime d'émission incluse, représentant une décote de 15,0% par rapport au dernier cours de bourse et une décote de 23,8% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action des 20 dernières séances de bourse.

Parallèlement, le laboratoire pharmaceutique Gulf Pharmaceutical Industries Julphar souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 2 M$, soit environ 1,87 M€, renforçant ainsi sa coopération avec Quantum Genomics dans le cadre de la commercialisation et de la production du firibastat au Moyen-Orient, en Afrique, dans certains pays membres de la Communauté des Etats Indépendants et en Turquie.

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« Nous remercions les actionnaires qui nous renouvellent leur confiance ainsi que les nouveaux investisseurs institutionnels français et internationaux , et notre partenaire Julphar qui entrent au capital de Quantum Genomics à l'occasion de cette augmentation de capital. Cette opération va nous permettre de poursuivre le développement du firibastat et de diversifier notre portefeuille de produits via l'exploration de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAIs. »

Une levée de fonds structurante pour un projet d'envergure

La Société prévoit d'utiliser le produit de l'Opération pour financer : (i) la poursuite du développement du firibastat et (ii) l'exploration de nouvelles indications thérapeutiques à partir de la plateforme BAPAIs.

Principales modalités de l'Opération

L'Opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la Société, auprès d'investisseurs institutionnels, français et internationaux, dans le cadre d'une offre d'actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au profit d'une catégorie de personnes au sens des articles L.225.138 du Code de commerce, par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Le prix d'émission des Actions Nouvelles a été fixé à 2,44 € par action, représentant une décote de

15,0 % par rapport au cours de clôture de l'action Quantum Genomics au 26 avril 2022, et de 23,8 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Quantum Genomics sur le marché Euronext Growth Paris des 20 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du

28 mars 2022 au 26 avril 2022 inclus), conformément à la 16ème résolution votée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 24 juin 2021.

Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Opération. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 29 avril 2022.

Souscription du laboratoire pharmaceutique Julphar

Parallèlement à l'Opération, le laboratoire pharmaceutique à souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 2 M$, soit environ 1,87 M€, à un prix de 2,44 euros par action, correspondant au prix de souscription des Actions Nouvelles dans le cadre de l'Opération. Les actions souscrites par Julphar sont assorties d'une période de conservation obligatoire (« lock-up ») d'un an.

Le règlement-livraison des actions souscrites par Julphar et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sont prévus le 29 avril 2022. Elles sont soumises à toutes les dispositions statutaires et sont assimilées aux actions anciennes. Les actions souscrites par Julphar portent jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648971 - ALQGC.

Une structure actionnariale renforcée

A l'issue de cette Opération, le capital social de la Société sera composé de 33 852 067 actions.

Otium Capital deviendra le premier actionnaire de Quantum Genomics, détenant 14,7 % du capital. Ce renforcement significatif de la part de cet actionnaire historique constitue une marque de confiance importante dans le potentiel de la société, son plan de développement et sa capacité à atteindre ses objectifs.

Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société aura évolué de la façon suivante :

Actionnariat avant opération en nombre de titres en pourcentage Actionnariat après opération* en nombre de titres en pourcentage Téthys 993 161 3,6% Téthys 993 161 2,9% Otium Capital 888 888 3,3% Otium Capital 4 987 248 14,7% Investisseurs institutionnels 5 405 810 19,7% Investisseurs institutionnels 7 716 229 22,8% Management 1 740 983 6,3% Management 1 740 983 5,2% Public 18 414 446 67,1% Public 18 414 446 54,4% Total 27 443 288 100,0% Total 33 852 067 100,0%

*informations avant investissement de Julphar

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1,00% du capital de la Société avant l'Opération, détiendra dorénavant une participation de 0,81%*.

Horizon de financement et risque de liquidité

La trésorerie post opération de 23,6 M€ permet à la Société de financer ses activités jusqu'au 2ème trimestre 2023.

Engagement d'abstention

Dans le cadre de l'Opération, Quantum Genomics a pris un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'Opération, sous réserve d'exceptions usuelles, limitant ainsi la capacité de Quantum Genomics à émettre de nouvelles actions au cours de ladite période.

Engagement de conservation

Dans le cadre de l'Opération, le Management de Quantum Genomics a pris un engagement de conservation de leurs titres Quantum Genomics d'une durée de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'Opération, sous réserve d'exceptions usuelles.

Par ailleurs, le laboratoire Julphar a pris un engagement de conservation des titres Quantum Genomics souscrits d'une durée d'un an à compter de la date de règlement-livraison de l'Opération, sous réserve d'exceptions usuelles.

Gilbert Dupont (Groupe Société Générale) agit en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre de l'Opération

Le cabinet Orsay Avocats (Frédéric Lerner - Pierre Hesnault) est intervenu en qualité de conseil juridique sur ce Placement Privé.

AVERTISSEMENTS

L'offre des Actions Nouvelles Quantum Genomics dans le cadre de l'Opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Les valeurs mobilières de Quantum Genomics objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), et Quantum Genomics n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions Quantum Genomics doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques concernant Quantum Genomics. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Gilbert Dupont.

Des informations détaillées concernant Quantum Genomics, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le rapport financier annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 publié en 2021 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2021. Ces documents ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse peuvent être consultés sur le site internet de la Société (https://www.quantum-genomics.com).

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics contact@quantum-genomics.com Edifice Communication (EUROPE) Communication financière et médias

quantum-genomics@edifice-communication.com LifeSci (USA) Mike Tattory

Communication médias

+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

