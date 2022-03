Quantum Genomics : Stéphane Cohen rejoint Quantum Genomics en tant que Directeur des Opérations Globales

Stéphane Cohen rejoint Quantum Genomics en tant que Directeur des Opérations Globales

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce que Stéphane Cohen, pharmacien et diplômé de l'ESSEC, rejoint l'équipe en tant que Directeur des Opérations Globales. Il sera en charge de la relation avec les laboratoires partenaires internationaux actuels et à venir, de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle dans les règles de la bonne gouvernance, et de la préparation de la mise sur le marché du firibastat.

Stéphane Cohen a occupé des fonctions de direction opérationnelle et de direction générale, avec une dizaine de mises sur le marché réussies de nouveaux traitements, dans des laboratoires pharmaceutiques majeurs, en particulier chez Bayer et Pfizer pendant 18 ans.

« Je suis particulièrement fier et heureux que Stéphane Cohen nous rejoigne. Son dynamisme, ses qualités de leadership d'équipe et sa créativité pour trouver et mettre en place des solutions de manière proactive, seront autant d'atouts pour le succès de Quantum Genomics. Son expérience dans la mise sur le marché réussie de produits de speciality care (produits initialement prescrits par des spécialistes) sera notamment clé lors de la nouvelle phase stratégique « go to the market » qui se profile. » a déclaré Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics.

« Je suis ravi de m'engager auprès de Jean-Philippe Milon et de l'équipe de Direction de Quantum Genomics dans ce moment clé pour la Société à laquelle je vais pouvoir apporter toute mon expérience acquise, notamment dans le marché de l'hypertension artérielle. L'équipe de Quantum Genomics peut être fière d'avoir déjà réussi à conclure sept accords de partenariats et il ne fait aucun doute qu'ensemble nous pourrons élargir ses partenariats pour couvrir prochainement une grande partie du marché mondial » a commenté Stéphane Cohen, Directeur des Opérations Globales de Quantum Genomics.

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

