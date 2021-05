Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments ciblant directement le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, annonce la publication dans le journal Biomedecine & Pharmacotherapy d'un nouvel article scientifique rapportant l'efficacité du firibastat en association avec l'enalapril et l'hydrochlorothiazide dans un modèle expérimental d'hypertension sensible au sel (le rat hypertendu DOCA-sel).

L'article, intitulé “Effects of firibastat in combination with enalapril and hydrochlorothiazide on blood pressure and vasopressin release in hypertensive DOCA-salt rats” est disponible en ligne sur le site internet du journal Biomedecine & Pharmacotherapy (Biomedicine & Pharmacotherapy - Journal - Elsevier DOI: 10.1016/j.biopha.2021.111682). Les résultats rapportés dans cet article démontrent que l'effet hypotenseur induit chez le rat hypertendu DOCA-sel avec un traitement quotidien constitué de firibastat associé à l'enalapril et à l'hydrochlorothiazide est très significativement supérieur à celui induit par le firibastat seul ou par la bithérapie enalapril/hydrochlorothiazide. De plus, l'administration concomitante du firibastat, d'enalapril et d'hydrochlorothiazide réduit de plus de 50% les niveaux plasmatiques de vasopressine observés chez les rats DOCA-sel traités par la bithérapie enalapril/hydrochlorothiazide, suggérant ainsi un effet diurétique supérieur de la trithérapie firibastat/enalapril/hydrochlorothiazide par rapport à la bithérapie enalapril/hydrochlorothiazide.

" Les données expérimentales obtenues avec le firibastat en association avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine comme l'enalapril et un diurétique comme l'hydrochlorothiazide largement utilisés cliniquement sont particulièrement encourageantes, notamment dans la perspective des études cliniques de phase III FRESH et REFRESH" a déclaré Fabrice Balavoine, Vice-Président Recherche et Développement de Quantum Genomics. "Ces données viennent s'ajouter à celles déjà obtenues avec le firibastat en monothérapie et nous confortent encore davantage dans notre stratégie d'utiliser le firibastat pour améliorer le contrôle de la pression artérielle chez patients hypertendus difficiles à traiter voire résistants."

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

