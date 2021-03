Poursuite des programmes de recherche

Recrutement des premiers patients dans l'étude pivot de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante

Finalisation du recrutement dans l'étude de Phase IIb dans l'insuffisance cardiaque pour une annonce des résultats en 2021

Renforcement de la position de trésorerie qui atteint 27,1 M€ à fin décembre 2020

Accélération des signatures d'accords de licence en fin d'exercice

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante et l'insuffisance cardiaque, publie ce jour ses résultats de l'exercice 2020.

Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 24 mars 2021. Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 31 décembre 2020, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, est disponible sur le site internet de la Société :

www.quantum-genomics.com

Jean-Philippe Milon, Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« L'année 2020 aura été une année pour le moins particulière, marquée par une pandémie mondiale sans précédent. Chez Quantum Genomics, nous avons malgré tout gardé le cap et poursuivi la mise en œuvre de notre plan stratégique, en nous concentrant sur les 3 piliers fondamentaux de notre développement : la recherche, le financement et la préparation de la phase de commercialisation du firibastat. Grâce à une position de trésorerie significativement renforcée au cours de l'exercice 2020 et fort de la confiance de nouveaux actionnaires, nous avons débuté l'exercice 2021 avec sérénité et détermination, pour une année qui sera marquée par l'annonce des résultats de nos deux programmes de recherche à savoir FRESH, étude de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter/résistante, et QUORUM, étude de phase IIb dans l'insuffisance cardiaque. »

Poursuite des programmes de recherche dans un contexte sanitaire fortement perturbé

Pour faire face à la crise sanitaire sans précédent et aux mesures de confinement adoptées partout dans le monde, Quantum Genomics a mis en place toutes les mesures préconisées par les Autorités de Santé Européennes et Américaines pour garantir la poursuite de ses programmes de recherche avec, comme priorité absolue, la sécurité des patients, des personnels soignants et des équipes.

Dans l'insuffisance cardiaque, l'étude de Phase IIb QUORUM (QUantum Genomics QGC001 Or Ramipril after acUte Myocardial infarction to prevent left venticular dysfunction) s'est ainsi poursuivie et les recrutements se sont accélérés au cours du second semestre 2020. Les premiers résultats de cette étude sont attendus au 2ème trimestre 2021.

Dans l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter, Quantum Genomics est entré en Phase III et le recrutement des patients dans l'étude pivot FRESH (Firibastat in treatment-RESistant Hypertension) se poursuit. L'étude est actuellement menée en Europe (France, Allemagne, Pologne, Espagne et République Tchèque), au Canada, aux États-Unis, en Amérique Latine, pour des résultats attendus fin 2021.

Quantum Genomics a également annoncé début 2021 le lancement de l'étude REFRESH, étude pivotale de phase III dans l'hypertension artérielle difficile à traiter et résistante avec l'objectif de démontrer la sécurité à long terme du produit ainsi que son efficacité à 3 mois, après une prise unique quotidienne de 1000 mg. Le recrutement du 1er patient est attendu au 2ème trimestre 2021.

5 nouveaux partenariats signés en 2020

Après avoir signé un premier partenariat en Amérique Latine avec Biolab Sanus Pharmaceutical fin 2019, Quantum Genomics a annoncé 5 nouveaux accords de licence en 2020, et ce, en dépit d'un contexte sanitaire contraignant, limitant les déplacements et les échanges. Au total, ce sont donc six partenariats qui ont été conclus pour développer et commercialiser le firibastat dans les zones à fort potentiel que sont l'Amérique Latine, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Chine, la Corée du Sud et la Grèce, soit un marché total adressable évalué à 60 millions de patients.

Dans le prolongement de ces succès, Quantum Genomics poursuit activement ses discussions avec d'autres laboratoires pharmaceutiques afin de compléter sa couverture géographique.

Une trésorerie renforcée à 27,1 M€ au 31 décembre 2020

Quantum Genomics commence à enregistrer en 2020 les premières contributions résultant des accords de partenariat signés.

Quantum Genomics a ainsi facturé et encaissé 1,2 M€ correspondant d'une part à la participation de Biolab à l'étude FRESH en Amérique Latine et d'autre part au paiement initial (« upfront payment ») dû dans le cadre du contrat de collaboration signé avec ce laboratoire. Quantum Genomics a également facturé à son partenaire Orient EuroPharma un « upfront payment » de 0,8 M€ qui a été encaissé en janvier 2021.



Ces principales opérations portent les produits d'exploitation à 2,3 M€ sur l'exercice. Le résultat d'exploitation s'établit à -13,9 M€, contre -10,8 M€ en raison de l'augmentation des dépenses dans les essais cliniques, tandis que les charges de personnel restent bien maitrisées. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 2,1 M€, le résultat net est de -11,5 M€ au 31 décembre 2020. Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -12,0 M€ sur la période.

Tout au long de l'exercice, Quantum Genomics a travaillé à la consolidation de ses ressources financières après avoir soldé la ligne de financement qui avait été mise en place en 2018 avec Kepler Cheuvreux. Fin mars, dans un contexte inédit et aux conséquences incertaines, Quantum Genomics a sécurisé un financement auprès de Negma Group Ltd qui a permis de lever 8 M€. En décembre 2020, Quantum Genomics a réalisé une augmentation de capital de 20 M€ souscrite par Otium Capital, le family office de l'entrepreneur français Pierre-Edouard Stérin, et plusieurs fonds d'investissement français et internationaux. Cette opération a permis à Quantum Genomics de structurer son capital, d'institutionnaliser son actionnariat et de sécuriser le financement des investissements nécessaires à la production industrielle du firibastat et au développement de combinaisons fixes.

Ainsi, à fin 2020, les capitaux propres de la société s'élèvent à 27,1 M€, auxquels s'ajoutent 0,7 M€ d'autres fonds propres (avances conditionnées de Bpifrance). La trésorerie disponible atteignait

27,1 M€ au 31 décembre 2020, contre 11,2 M€ au 31 décembre 2019, tandis que la société n'a aucune dette financière.

Début 2021, Orient EuroPharma Co. Ltd (OEP) est entré au capital de Quantum Genomics dans le cadre d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 0,9 M€, renforçant ainsi la coopération entre les deux sociétés.



Quantum Genomics aborde donc l'exercice 2021 avec un niveau de trésorerie conforté, qui devrait continuer de se renforcer dès le premier semestre 2021 grâce aux paiements initiaux attendus sur les contrats de licences signés au dernier trimestre 2020. En complément, Quantum Genomics devrait percevoir dès l'année 2021 des paiements d'étapes « milestones » significatifs liés à l'inclusion des premiers patients Asiatiques dans l'étude de phase III REFRESH.

Eléments financiers résumés au 31 décembre 2020 :

Données en K€ (normes françaises) 31/12/2020 31/12/2019 Produits 2 261,5 361,1 Charges de personnel (2 328,6) (2 775,6) Autres charges opérationnelles (13 790,5) (8 345,5) Résultat d'exploitation (13 857,7) (10 760,0) Résultat financier (5,0) 11,0 Résultat courant avant impôts (13 862,7) (10 749,1) Résultat exceptionnel 178,4 123,4 Crédit impôt recherche 2 147,5 1 547,2 Résultat net (11 536,7) (9 078,4)

Les résultats de l'exercice 2020 et les perspectives de la société seront commentés dans le cadre de rencontres avec les investisseurs institutionnels, organisées le 30 mars prochain par la société de Bourse Gilbert Dupont.

Le support de présentation sera mis à disposition sur le site internet de la société via le lien : https://quantum-genomics.com/investisseurs/#3

À propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

