Quantum Genomics : nouvelle étape de développement en Asie

Quantum Genomics et ses partenaires franchissent une nouvelle étape de développement en Asie, avec l'approbation de l'étude de phase III REFRESH par les Autorités Réglementaires et les comités d'éthique en Corée du Sud et à Taïwan.



'L'approbation de l'étude REFRESH par les Autorités Réglementaires et les Comités d'Ethique en Corée du Sud et à Taïwan représente une étape importante pour le développement de firibastat', commente Bruno Besse, directeur médical de Quantum Genomics. 'En effet, les centres Sud-Coréens et Taïwanais doivent recruter près de 20% des patients de REFRESH'.



L'étude REFRESH a pour objectif de démontrer l'efficacité à 3 mois de firibastat ainsi que la sécurité à long terme après une prise unique quotidienne de 1g afin de lutter contre l'hypertension artérielle résistante ou difficile à traiter.





