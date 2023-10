Quantum Genomics : rompt les négociations avec Vistacare Medical

Quantum Genomics annonce mettre fin à la négociation exclusive engagée avec Vistacare Medical et annoncée le 20 juillet. La biotech spécialiste des maladies cardiovasculaires estime que « les perspectives financières et les difficultés liées à l'actionnariat fragmenté » de Vistacare Medical « ne permettent pas de réaliser l'opération envisagée en préservant les intérêts de ses propres actionnaires ». Quantum Genomics annonce reprendre ses discussions avec des sociétés de HealthTech non cotées, répondant à ses critères de sélection.



Ces critères sont " un domaine d'activité majeur, un projet innovant et différenciant, un savoir-faire réplicable à l'international, une équipe performante et complémentaire à celle de Quantum Genomics ".



L'objectif de la biotech est de " relancer un projet d'entreprise autour de ses assets à savoir sa trésorerie à date de 4,5 millions d'euros, comprenant 2,5 millions d'euros de Crédit Impôt Recherche, sa cotation en bourse et le savoir-faire de son management ".



Quantum Genomics publiera ses comptes du 1er semestre 2023, le 24 octobre 2023.