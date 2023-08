QuantumScape Corporation est engagée dans le développement de la technologie des batteries pour les véhicules électriques (VE) et d'autres applications. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de ses batteries lithium-métal à l'état solide. Elle propose une technologie de batterie à cellules lithium-métal à l'état solide. Son séparateur à l'état solide est la technologie qui permet un cycle fiable de la batterie anodique au lithium-métal. Le séparateur à l'état solide est une céramique inorganique placée entre un collecteur de courant cathodique et anodique pour former une couche de cellule de batterie unique. Ces couches uniques seront empilées pour former une cellule multicouche, de la taille d'un jeu de cartes, qui sera le facteur de forme commercial des batteries des VE. Ses cathodes utilisent une combinaison de matériaux actifs cathodiques conventionnels (NMC) avec un gel organique composé d'un polymère organique et d'un catholyte liquide organique. La société est au service de l'industrie automobile.