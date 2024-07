QuantumScape Corporation développe une technologie de batterie lithium-métal à l'état solide pour les véhicules électriques et d'autres applications. La technologie des batteries lithium-métal à l'état solide de la société est conçue pour offrir une plus grande densité énergétique, une charge plus rapide et une sécurité accrue. Ses cellules de batterie ne contiennent aucun des matériaux hôtes utilisés dans les anodes conventionnelles. Les cellules de la société sont exemptes d'anodes, c'est-à-dire qu'elles sont fabriquées sans anodes à l'état déchargé. La société a fait la démonstration d'un séparateur à l'état solide pour les batteries au lithium-métal capable de résister à la formation de dendrites à des densités de puissance plus élevées, telles que celles requises pour les applications automobiles et la charge rapide, pendant au moins 800 cycles à une température d'environ 25 degrés Celsius. Son séparateur d'électrolyte à l'état solide est une céramique dense et entièrement inorganique. La technologie des batteries à l'état solide de l'entreprise est applicable à d'autres marchés, notamment le stockage stationnaire et l'électronique grand public, comme les smartphones et les appareils portables, entre autres.