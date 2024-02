QuantumScape Corporation développe une technologie de batterie pour les véhicules électriques et d'autres applications. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de ses batteries lithium-métal à l'état solide. Les batteries de la société sont conçues pour permettre une plus grande densité énergétique, une charge plus rapide et une sécurité accrue afin de soutenir la transition des anciennes sources d'énergie vers un avenir à plus faible teneur en carbone. Son séparateur à l'état solide est la technologie de base qui permet un cycle fiable de la batterie à anode lithium-métal. Le séparateur à l'état solide est une céramique inorganique placée entre la cathode et le collecteur de courant de l'anode pour former une seule couche de cellule de batterie. La cellule bicouche, qui consiste en une cathode double face avec un séparateur de chaque côté, est l'élément de base de la batterie qu'elle a conçue. L'entreprise empile ces cellules bicouches pour former des cellules multicouches. Son facteur de forme pour les batteries de véhicules électriques devrait être à peu près de la taille d'un jeu de cartes.