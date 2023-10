Quatra-Rad, Inc. est un fabricant et un distributeur d'équipements de détection de la radioactivité et d'instruments de mesure de la qualité de l'air. Ses produits comprennent une gamme d'appareils portatifs de mesure de la radioactivité, d'équipements de détection du radon et d'applications basées sur les smartphones. La société propose deux secteurs d'activité à travers les opérations de Quarta-Rad et Sellavir. Ses produits comprennent des équipements de détection des rayonnements, des équipements de détection du radon, des équipements de détection des interférences électromagnétiques et des équipements de détection de la lumière et de la luminosité. Ses équipements de détection des rayonnements comprennent les appareils RADEX RD1503, RADEX RD1706, RADEX RD1008, RADEX RD1212, RADEX RD1212-BT et RADEX RD ONE. Son équipement de détection du radon comprend le RADEX M107. Son équipement de détection des interférences électromagnétiques comprend le RADEX EMI50. Sellavir est une société d'intelligence artificielle (IA) qui s'appuie sur ses connaissances en matière de réseaux neuronaux pour fournir à ses clients des services personnalisés d'IA et de développement. Ses services sont axés sur l'offre de solutions personnalisées pour le traitement des images.

Secteur Services et équipements environnementaux