Quartix Technologies plc est un fournisseur de systèmes de suivi de véhicules par abonnement, de logiciels d'analyse et de services. Elle est engagée dans la conception, le développement, la commercialisation et la fourniture de services télématiques pour les véhicules. Elle propose une solution intégrée de suivi et d'analyse des données télématiques pour les flottes de véhicules commerciaux et les compagnies d'assurance automobile. Cette solution est conçue pour améliorer la productivité en capturant, analysant et communiquant les données relatives aux véhicules et aux conducteurs. Ses solutions comprennent le suivi des véhicules en direct, les feuilles de temps des conducteurs, le style de conduite, les outils de gestion de flotte, les alertes de géofencing, les rapports de kilométrage IFTA, les options de dispositifs de suivi et le suivi de la flotte. Ses offres de logiciels analytiques comprennent Evolve, qui utilise l'analyse des flottes pour évaluer les possibilités de migration vers des flottes de véhicules entièrement électriques, et Quartix Check, qui est un outil de contrôle de l'état des véhicules. Ses marchés géographiques comprennent le Royaume-Uni, la France, les nouveaux territoires européens et les États-Unis d'Amérique.

Secteur Téléphones et appareils portatifs