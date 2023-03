Quartix réalise des performances conformes aux attentes du marché

Quartix Technologies PLC - fournisseur de systèmes de suivi de véhicules basé à Newtown, au Pays de Galles - déclare que la progression des nouveaux abonnements enregistrée en 2022 s'est poursuivie en 2023. Les nouvelles installations d'unités au cours des deux premiers mois ont augmenté de 9 % au total par rapport à la même période de l'année dernière. La croissance des nouveaux abonnements a continué à être menée par l'équipe française.

Note que les échanges pour les deux premiers mois de 2023 ont été conformes aux attentes du marché pour l'année. Le consensus des attentes du marché pour 2023 est un chiffre d'affaires de 30,8 millions de livres sterling et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 6,2 millions de livres sterling. En 2022, Quartix a déclaré un chiffre d'affaires de 27,5 millions de livres sterling et un Ebitda ajusté de 6,1 millions de livres sterling.

Le directeur général Richard Lilwall déclare : "Les résultats des deux premiers mois de 2023 sont encourageants, l'augmentation des nouveaux abonnements reflétant les investissements dans les initiatives de vente et de marketing réalisés en 2022, et qui devraient être poursuivis cette année. L'intérêt des clients pour nos analyses de véhicules électriques EVolve, et notre outil de mesure de l'état Quartix Check récemment lancé, est positif."

Cours actuel de l'action : 277,00 pence, en hausse de 2,6 % à Londres vendredi matin

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.