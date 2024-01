Quasar India Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce de tous types de biens, de produits de base et d'autres matériaux connexes au détail et en gros. La société est engagée dans l'achat, la vente, la revente, l'importation, l'exportation, le transport, le stockage, le développement, la promotion, le marketing ou la fourniture, le commerce, le négoce de fer et d'acier, de plaques d'étain, de déchets et/ou de leurs périphériques, d'or, d'argent, de diamants, de pierres précieuses, de charbon, de pierre à chaux, d'aluminium, de titane, de chrome, de cuivre, de gypse, de plomb, de nickel, de soufre, d'étain, de zinc, d'acier, de bauxite, de textile, de tissu, de tupperware, de fil, d'étoffe ou de tout autre minéral, métal, métal précieux, pierre et matériaux liés aux métaux. Elle est également engagée dans le commerce, l'investissement, l'acquisition, la détention et la vente d'actions, de titres, de produits de base, de dérivés d'actions et de produits de base, d'obligations, d'actions-obligations, d'obligations pour les activités de la société ou autres.

Secteur Acier