Qube Holdings Limited est une société basée en Australie, qui est engagée dans la fourniture de solutions logistiques à travers de multiples aspects de la chaîne d'approvisionnement de l'import-export. Ses divisions comprennent Qube Logistics & Infrastructure et Qube Ports & Bulk. Qube Logistics exploite des services couvrant le transport routier et ferroviaire, l'entreposage et la distribution, les parcs à conteneurs et les services connexes, ainsi que les plates-formes logistiques intermodales, y compris les terminaux ferroviaires et l'expédition internationale de marchandises. Qube Ports est un prestataire de services portuaires intégrés spécialisé, fournissant des installations de manutention en vrac et générale dans plus de 40 ports d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Asie du Sud-Est. Il propose des solutions spécialement conçues pour la manutention des conteneurs, du vrac, des véhicules et des marchandises diverses. Qube Bulk fournit à ses clients la gamme complète des services de manutention de matériaux en vrac, y compris le transport routier et ferroviaire, la gestion des stocks et le chargement des navires en vrac. Qube Bulk se spécialise dans les installations d'exportation en vrac à grande échelle et les chaînes d'approvisionnement en matériaux en vrac.

Secteur Services portuaires