QIMC progresse dans l'exploration de gisements de silice en collaboration avec l'INRS

Lachute, Québec--(Newsfile Corp. - 13 février 2023) - Québec Innovative Materials Corp. (CSE : QIMC) (« Québec Innovative Materials » ou « la société ») a le plaisir d'annoncer l'achèvement des analyses de plus de 300 échantillons de silice par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), un institut de recherche et de formation de haut niveau. Comme annoncé le 13 décembre 2022, QIMC a livré au laboratoire de l'INRS des échantillons issus de l'exploration inaugurale en 2022 de l'affleurement de quartzite dans la zone principale du projet de mine de silice dans Charlevoix aux fins d'analyse.

Les techniciens de QIMC et l'équipe de l'INRS ont analysé 324 échantillons. Les échantillons de quartzite ont été décontaminés pour en éliminer toute trace de terre et de matière organique pouvant affecter la qualité des analyses chimiques. Ces analyses se sont avérées très instructives, car elles ont permis de préciser la minéralogie, la répartition spatiale des impuretés et les caractéristiques pétrophysiques du quartzite, telles que la susceptibilité magnétique, la densité et la spectrométrie gamma. Ces travaux ont servi à la caractérisation du quartzite et ils permettront d'optimiser la cartographie et l'identification sur place des gisements de quartzite de la plus grande pureté dans les terrains montagneux de Charlevoix lors des travaux sur le terrain prévus en 2023. Le recueil de ces données est essentiel tandis que QMIC œuvre à réaliser son objectif de produire une silice de haute qualité de manière durable, conforme aux spécifications des industries du verre, de la chimie, du ferrosilicium et de l'énergie.

Étapes suivantes

Le Dr Marc Richer-Laflèche a dirigé des travaux d'analyse technologiquement avancés et a entrepris la cartographie ainsi que la description détaillée des échantillons. Ceux-ci seront maintenant transmis à un laboratoire de chimie traditionnel pour y subir des analyses de pureté par spectrométrie de fluorescence X (XRF). L'équipe INRS-QIMC prévoit de mener des travaux de séparation magnétique haute intensité et de séparation électrostatique en laboratoire en 2023. Ces travaux de séparation permettront d'éliminer les oxydes de fer et de titane ainsi que les micas contenus dans les échantillons de quartzite.

Les projets d'exploration de gisements d'hydrogène et d'hélium de QIMC progressent également, alors que la société se prépare à entamer des consultations auprès de propriétaires fonciers au Québec dans le but de faire progresser la recherche scientifique dans la région. Le Dr Richer-Laflèche et l'équipe de l'INRS se concentrent actuellement sur les préparatifs de travaux d'exploration de gisements d'hydrogène et d'hélium au Témiscamingue, au Lac-Saint-Jean et dans Charlevoix en 2023. L'INRS développe un protocole d'intervention qui associe la géochimie des gaz du sol, la géophysique et l'imagerie optique et Lidar par drone pour fournir à QIMC une stratégie d'exploration optimale compte tenu des grandes superficies des terrains de la société au Québec.

À propos de l'INRS et du Dr Marc Richer-Laflèche (géologue)

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est un institut de recherche et de formation de haut niveau. L'équipe du Dr Richer-Laflèche possède une expérience géologique et géophysique exceptionnelle, en particulier dans les régions des concessions minières nouvellement acquises par QIMC. Elle entreprend des travaux géophysiques et géochimiques depuis plus de six ans, et a accumulé des milliers d'analyses de gaz de sol C1-C4. En outre, l'équipe de l'INRS dispose de plusieurs spectromètres portables pour l'analyse des gaz ainsi que de l'équipement d'échantillonnage et de la logistique nécessaires au prélèvement d'échantillons de gaz et aux mesures géophysiques sur le sol ou en milieu aquatique. Le Dr Richer-Laflèche, géologue inscrit à l'Ordre des géologues du Québec, est la personne qualifiée responsable de l'information technique contenue dans le présent communiqué de presse.

À propos de Québec Innovative Materials Corp.

Québec Innovative Materials Corp. (CSE : QIMC) (anciennement Québec Silica Resources Corp.) est une société d'exploration et de mise en valeur des ressources minérales possédant un portefeuille diversifié d'actifs de ressources naturelles, notamment des terrains où l'on trouve des gisements à haute teneur en silice, en hydrogène et en hélium. QIMC œuvre à devenir un fournisseur durable de ressources essentielles à la fabrication de batteries de nouvelle génération et à l'électrification de la nouvelle économie verte. La société détient une participation à 100 % dans le projet de mine de silice dans Charlevoix, à proximité de Clermont au Québec, Canada, ainsi que dans d'autres terrains à gisements de silice au Canada.

Pour plus de renseignements sur Québec Innovative Materials, on peut consulter le site www.qimaterials.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Ceux-ci comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs de nature à faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Québec Innovative Materials, ou les développements dans l'industrie diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations qui y sont prévus, exprimés ou implicites. Ce sont des énoncés qui ne relatent pas de faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, caractérisés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « s'attend », « croit », « vise », « estime », « projette », « potentiel », et d'autres expressions semblables, ou par l'annonce que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient se produire », « peuvent se produire » ou « devraient se produire ».

Bien que Québec Innovative Materials estime que l'information prospective contenue dans le présent communiqué est raisonnablement fondée sur de l'information disponible à la date des présentes, de par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations véritables, ou d'autres événements dans l'avenir, diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui y sont exprimés ou implicites.

Ces hypothèses, risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les hypothèses, risques et incertitudes associés aux conditions générales économiques; à la pandémie de la Covid-19; à des événements défavorables dans l'industrie; à des développements futurs en matière de législation et de réglementation dans le secteur minier; à la capacité de la société d'accéder à des capitaux suffisants auprès de sources internes et externes, ou à son incapacité à accéder à des capitaux suffisants dans des conditions favorables; au secteur et aux marchés miniers au Canada et en général; à la capacité de Québec Innovative Materials Corp. de mettre en œuvre ses stratégies commerciales; à la concurrence; et à d'autres hypothèses, risques et incertitudes.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente les attentes de la société à la date du présent communiqué et, par conséquent, est susceptible de changer après cette date. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance indue à l'information prospective ni s'y fier à une autre date. Bien que la société puisse choisir de le faire, elle ne s'engage pas à mettre cette information à jour à quelque moment que ce soit, sauf si nécessaire afin de se conformer aux lois applicables.

