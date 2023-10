Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats d’un exercice de ciblage de sulfures de nickel basé sur l’intelligence artificielle (« IA ») à la propriété Ducros de la Société qui vient d'être réalisé par ALS GoldSpot Discoveries.

Figure 1: Map of the Ducros property showing the locations of select AI-derived nickel-sulphide and nickel-cobalt targets in relation to the Property’s key target areas underlain by the newly interpreted geology. (Graphic: Business Wire)

Faits saillants :

des algorithmes de ciblage optimisés par l’IA ont été entraînés en utilisant l’empreinte géophysique, géologique et géochimique unique de la zone Fortin Sill Ni-Cu-PGE ;

de nombreuses nouvelles cibles de sulfure de nickel générées par les travaux dans toute la propriété Ducros, y compris plusieurs qui se produisent à côté de la zone Fortin Sill, la Zone Q récemment découverte et le long du strike à partir de la tendance Ducros Sill ;

l’interprétation géologique de la propriété Ducros a été mise à jour pour guider l’exploration future.

En avril 2023, QNI a choisi ALS GoldSpot Discoveries (« ALS GoldSpot ») pour entreprendre un examen complet et une synthèse de la grande quantité de données d’exploration recueillies à ce jour sur la propriété Ducros, renforçant ainsi les efforts d’exploration en cours. L'objectif de l’étude était double : premièrement, générer des cibles pertinentes axées sur le sulfure de nickel dans l’ensemble de la propriété en utilisant sa technologie d'IA exclusive, SmartTARGET™, et deuxièmement, utiliser les nouvelles données d’exploration pour réinterpréter la géologie sous-jacente à la propriété Ducros.

L’empreinte unique de la zone Fortin Sill Ni-Cu-PGE a été utilisée pour former les algorithmes de ciblage SmartTARGET™. Cela impliquait l’intégration et la synthèse de multiples ensembles de données d’exploration, y compris les récents levés VTEM™, le levé gravimétrique aéroporté, les levés magnétiques aéroportés à haute résolution et Lidar, ainsi que les données provenant de deux saisons de levés biogéochimiques de surface et du forage au diamant de Ducros, et des bases de données lithogéochimiques et géotechniques. ALS GoldSpot a utilisé ses algorithmes d’apprentissage supervisé (Supervised Learning, « SL ») et d’apprentissage semi-supervisé (Semisupervised Learning « SSL ») sur des bases de données de 25 mètres et de 10 mètres au cours de son étude.

Plus d’une douzaine de nouvelles cibles de sulfure de nickel ont été générées par l’étude, dont les emplacements sont visibles à la figure 1. Il est à noter que plusieurs des nouvelles cibles de sulfure de nickel, qui se caractérisent comme ayant une réponse conductrice géophysique comparable à celle de la zone Fortin Sill, se trouvent le long du strike de la zone Fortin Sill, immédiatement adjacente à la Zone Q récemment découverte, dans la partie sud du complexe Sill ultramafique de Ducros et le long du strike au sud de la tendance Ducros Sill (figure 1). Dans le cadre de l’exercice de ciblage, plusieurs nouvelles anomalies de nickel-cobalt de grande quantité non conductrices ont également été générées (figure 1), de même nature que la Zone Q et la tendance Ducros Sill.

Parallèlement au projet de ciblage basé sur l’IA, ALS GoldSpot a également réalisé une réinterprétation litho-structurelle de la propriété Ducros. En raison de la couverture relativement épaisse et constante en surface à la propriété, la nouvelle interprétation géologique s’appuie fortement sur des données magnétiques aéroportées à courte longueur d’onde en combinaison avec la base de données croissante des trous de forage Ducros. Les résultats de cette nouvelle interprétation géologique sont repris à la figure 1 et mis en évidence par une meilleure compréhension du cadre structurel géologique primaire de la propriété Ducros et de la façon dont il affecte l’emplacement et l’étendue interprétés de certains corps intrusifs mafiques-ultramafiques clés. Cette nouvelle interprétation géologique devrait renforcer considérablement les efforts d’exploration de la Société à l’avenir en permettant aux futurs programmes de travail de se concentrer sur les cibles Ni-Cu-PGE les plus prospectives au sein de la propriété Ducros de plus de 15 000 hectares.

Mise à jour pour l'exploration de la propriété Ducros

Comme annoncé le 9 août 2023, la Société indique que le programme de forage d’exploration et de géophysique des puits dans la zone cible de Fortin Sill se poursuit comme prévu. Le nouveau forage à Fortin Sill est axé sur l’exploration d’autres sulfures Ni-Cu-PGE en aval-pendage et le long du strike de la principale exposition minéralisée affleurante. Jusqu’à 5 000 mètres de forage sont prévus pour cette phase de travail, qui explorera en profondeur sous la zone Ni-Cu-PGE ainsi que plus de deux kilomètres de longueur de strike de la géologie prospective. Ces travaux testeront également le modèle géologique décrit dans le communiqué de presse du 15 décembre 2022 de la Société. Des levés géophysiques électromagnétiques de puits sont utilisés pour identifier et cibler les accumulations de sulfures Ni-Cu-PGE conducteurs au cours de cette phase de forage. Depuis le redémarrage du forage en août, un total de cinq trous profonds ont été achevés et sont actuellement diagraphiés et échantillonnés, dont trois ont été étudiés par géophysique à ce jour. Cette phase de forage devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’automne et peut-être au cours des mois d’hiver, en fonction des conditions locales du sol.

Mise à jour de l’entreprise

La Société est heureuse d’annoncer que David Patterson, président exécutif du conseil de QNI, a repris son poste de chef de la direction de QNI à compter du 1er octobre 2023. Richard Dufresne a quitté ce poste et repris ses fonctions d'administrateur de QNI. La Société tient à remercier M. Dufresne d’avoir rapidement pris les rênes de la Société en avril 2023 (voir le communiqué de presse du 19 avril 2023) et d’avoir dirigé QNI avec succès durant une saison d’exploration estivale raccourcie par les incendies de forêt.

Personne qualifiée

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., vice-président de l'exploration chez Québec Nickel Corp., et une personne qualifiée (« PQ ») selon les termes du Règlement 43-101 (« Règlement 43-101 »), a examiné et approuvé le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse.

À propos d'ALS GoldSpot Discoveries

ALS GoldSpot est un groupe canadien de géoscientifiques et de scientifiques des données qui utilisent des méthodes de calcul (comme l’analyse des données, l’apprentissage automatique et la modélisation numérique) pour aider ses clients dans le secteur de l’exploitation et de l’exploration minière. ALS GoldSpot offre des processus uniques pour concentrer les efforts d’exploration, minimiser le risque client lié au ciblage d’exploration et optimiser les aspects des flux de travail conventionnels d’exploration des ressources. Ses diverses équipes techniques de géosciences et de science des données combinent une technologie propriétaire et une expertise approfondie dans l’exploration minérale, les ressources minérales et l’exploitation minière pour offrir des solutions robustes et exploitables à ses clients et partenaires. Alors que l’exploration minière est devenue un environnement riches en données, la valeur des données est perdue lorsque les ensembles de données deviennent si vastes qu’ils ne peuvent plus être efficacement intégrés au processus décisionnel. L'expertise et les solutions de la société ciblent ces problèmes de métadonnées, le traitement ou l’intégration de données sous-utilisées afin de mieux comprendre le potentiel des ressources.

À propos de Québec Nickel Corp.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux critiques (Ni-Cu-Co-PGE) au Québec, Canada. La Société détient 100 % de la propriété Ducros, qui comprend 282 permis d'exploitation minière contigus couvrant 15 293 hectares dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, au Canada. Des renseignements supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles sur www.quebecnickel.com.

La CSE n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Ni la CSE ni son autorité de réglementation du marché (tel que ce terme est défini dans les politiques de la CSE) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude de ce communiqué.

MISES EN GARDE ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques qui traitent d'événements ou de développements prévus par la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui se reconnaissent généralement, mais pas toujours, par l'utilisation des mots « s'attend », « planifie », « anticipe », « pense », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et d'autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux des déclarations prospectives comprennent les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que la conjoncture générale de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats ou développements réels peuvent différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives si les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction venaient à changer.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

