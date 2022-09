Québec Nickel Corp. ajoute une seconde plateforme de forage à sa propriété Ni-Cu-PGE de Ducros et commence un programme de forage de 3 000 mètres au complexe de filons-couches ultramafiques de Ducros

Le forage complémentaire et d'expansion de la zone Ni-Cu-PGE de Fortin Sill continue comme prévu

Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la mise en service d'une seconde plateforme de forage la semaine dernière à la propriété Ni-Cu-PGE de Ducros de la Société, située à environ 80 kilomètres au Nord-Est de Val-d’Or, Québec. Cette seconde machine permettra le forage d'environ 3 000 mètres dans la portion centrale de la propriété Ducros de la Société, à la zone cible du complexe de filons-couches ultramafiques de Ducros (CFCUD), sur le côté ouest de l'autoroute provinciale 113 (illustrations 1 et 2).

Figure 1. Geology map of Québec Nickel’s Ducros property (dark red outline) showing the individual mining claims that comprise QNI’s land package, along with the locations of the various Ni-Cu-PGE target areas. The regional geology is sourced from the Government of Québec’s online SIGÉOM database. (Graphic: Business Wire)

Le CFCUD comprend une zone d'environ deux kilomètres de large sur environ 10 kilomètres de long considérée comme reposant sur d'importants volumes de digues et filons-couches ultramafiques et mafiques qui ont été injectés dans un vaste ensemble de métasédiments clastiques contenant des sulfures (illustrations 1 et 2). Étant donné que la zone cible est couverte par des épaisseurs variables de mort-terrain et contient peu ou pas d'exposition d'affleurement, l'interprétation géologique actuelle de la propriété Ducros provient des cartes géologiques du gouvernement du Québec, qui reposent elles-mêmes sur les interprétations d'ensembles de données géophysiques aéroportées historiques.

Des roches ultramafiques, qui peuvent être associées à des dépôts massifs de sulfures de nickel-cuivre-PGE, ont été identifiées à quelques kilomètres au Sud-Est de l'actuel forage de QNI au CFCUD, dans la zone historiquement appelée le filon-couche Ducros (illustrations 1 et 2). Un forage précédemment réalisé au filon-couche Ducros par Abitibi Resources au milieu des années 1980 a recoupé des roches ultramafiques, à savoir des péridotites et dunites à serpentinisation variable, sur des longueurs de trou entier dépassant les 200 mètres.

Des métasédiments contenant des sulfures, qui peuvent également être un élément important dans la formation de dépôts de nickel-cuivre-PGE, en tant que source locale de soufre, ont été identifiés dans la région à la suite de travaux réalisés durant la fin des années 1950 par Valray Exploration. À cette époque, Valray a identifié une ressource en sulfure de fer dans des unités de formations ferrifères de faciès sulfurés situées au Sud-Est du forage actuel de QNI à la cible CFCUD (illustrations 1 et 2).

La première phase de forage de QNI au CFCUD recherche de solides caractéristiques géophysiques de hauts magnétiques avec des anomalies conductrices électromagnétiques (conducteurs) flanquantes et/ou concomitantes bien définies, comme indiquées dans l'étude aéroportée VTEM™ réalisée au T2 2022 (consulter le communiqué de presse du 27 avril 2022 pour référence) et décrites plus en détail dans des études magnétiques par drones à haute résolution (consulter le communiqué de presse du 13 juin 2022, illustration 2). Le programme de forage au CFCUD devrait durer approximativement neuf semaines et comprend une brève interruption planifiée des travaux de terrain durant la chasse à l'original à l'automne.

Northern Mat & Bridge engagé par contrat pour fournir un accès de forage au CFCUD

En raison de conditions de terrain saturé le long de portions de l'actuel chemin d'accès à la zone cible du CFCUD, Québec Nickel a fait appel aux services de Northern Mat & Bridge pour assurer la mise à disposition du matériel de forage et de soutien dans les zones de forage (Figure 3). Northern Mat & Bridge (NMB), une société canadienne avec un bureau à Montréal, Québec, se spécialise dans la fourniture de solutions d'accès temporaire sécurisé, respectueuses de l'environnement, et rentables à des terrains autrement inaccessibles, notamment à cause de mauvaises conditions de terrain, d'une météo défavorable, de terres agricoles/prairies sensibles et de zones traditionnelles d'utilisation des terres. Le recours à l'expertise et aux services de Northern Mat & Bridge s'inscrit directement dans la philosophie de Québec Nickel de minimiser l'impact de ses programmes sur l'environnement.

Une fois cette phase de forage terminée au CFCUD, Northern Mat & Bridge retirera les tapis d'accès environnemental du chemin d'accès. Un forage supplémentaire est prévu pour les cibles CFCUD et du gabbro de Ducros durant l'hiver prochain.

Mise à jour de l'exploration de la zone Ni-Cu-PGE de Fortin Sill

En réponse aux résultats des tests Ni-Cu-PGE+Au à teneur élevée d'un récent forage à la zone Fortin Sill (1,85% Ni, 1,65% Cu et 3,27 g/t Pt-Pd-Au sur 8,43 mètres dans le trou QDG-22-29), la Société a déposé une demande auprès du gouvernement du Québec visant l'obtention d'un nouveau permis de forage qui permettra la poursuite du forage complémentaire et d'expansion du corps minéralisé (consulter le communiqué de presse du 30 août 2022 pour des informations détaillées). Québec Nickel a le plaisir d'annoncer que le nouveau permis de forage a été obtenu et que le brossage de nouvelles plateformes de forage et de nouveaux chemins d'accès a débuté. Le forage à la zone Fortin Sill continue comme prévu, et entre 5 000 et 6 000 mètres supplémentaires qui devraient être terminés d'ici la fin de l'année.

