Québec Nickel Corp fore en profondeur une extension possible de la zone du filon-couche de Fortin

Minéralisation pyrrhotite + chalcopyrite similaire à celle observée dans le forage de la zone du filon-couche de Fortin

Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer avoir étendu la minéralisation de sulfure connue à la zone du filon-couche de Fortin, du projet Ducros, situé à environ 80 kilomètres au Nord-Est de Val-d’Or, Québec.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20221019005301/fr/

Figure 1. Plan map showing the locations of selected drill holes completed at the Fortin Sill Zone in relation to the Fortin Sill discovery outcrop. Location of ultramafic intrusion-hosted nickel-copper mineralization within hole QDG-22-38 highlighted. (Graphic: Business Wire)

Faits saillants :

Les nouvelles intersections de sondage minéralisées se trouvent en-dessous et au Sud-Ouest des extensions actuellement connues de la zone du filon-couche de Fortin

Les sulfures prennent la forme d'inclusions bullées épaisses de pyrrhotite + chalcopyrite dans des pyroxénites altérées de chlorites et des gabbronorites, et ressemblent à la minéralisation rencontrée dans le trou QDG-22-09 plut tôt dans l'année

Nouvelles intersections du sondage de sulfures

Le trou QDG-22-38, un trou de 201 mètres de long foré depuis le côté Nord-Est de l'affleurement de Fortin Sill (azimut 240°, pendage -45°), a été conçu pour explorer les extensions de la zone du filon-couche de Fortin et/ou de nouvelles intrusions minéralisées (Figure 1 & 2). Le trou amorcé dans des gabbronorites et des pyroxénites à altérations variables en chlorites et minéralisations variables en sulfures jusqu'à approximativement 41 mètres de profondeur de trou. Entre ~41 mètres et ~132 mètres, le trou carotté dans un ensemble mixte de métabasaltes intercalés et d'unités métasédimentaires avant de passer dans un corps de gabbronorite à intrusions ultramafiques de minéralisations variables en sulfures et d'altérations variables en chlorites jusqu'à une affinité pyroxénitique entre 132 mètres et 199 mètres de profondeur du trou. Dans cette unité ultramafique, les sulfures se situent entre 148-162 mètres et 178-183 mètres sous forme de fines disséminations inégales, de veinules (1-3 mm de large) et d'épaisses inclusions bullées de pyrrhotite + chalcopyrite avec une taille atteignant 2 cm (Figure 3). L'abondance, la composition et la texture des sulfures dans cette portion de QDG-22-38 semblent très similaires à la minéralisation rencontrée dans le trou QDG-22-09 plut tôt dans l'année (Figure 3). Comme précédemment annoncé, les résultats du test du trou QDG-22-09 ont présenté une intersection de 31 mètres de large avec une moyenne de 0,37% Ni, 0,40% Cu et 0,55 g/t Pt-Pd-Au, qui comprend des sous-intervalles à teneur plus élevée de 0,44% Ni, 0,51% Cu et 0,69 g/t Pt-Pd-Au sur 18,50 mètres, et de 0,55% Ni, 0,86% Cu et 0,86 g/t Pt-Pd-Au sur 5,0 mètres (voir le communiqué de presse du 16 mai 2022 pour plus d'informations).

L'unité ultramafique sulfurée rencontrée dans QDG-22-38 se situe à environ 60 mètres en-dessous et à 50 mètres au Sud-Ouest des extensions actuellement connues de la zone Fortin Sill Ni-Cu-PGE (Figures 1 & 2). Des échantillons de carotte du QDG-22-38 sont dans le laboratoire de tests et les résultats seront publiés une fois disponibles. Des trous de forage supplémentaires sont en phase de planification pour les actuels sites de forage autorisés afin de définir plus en détail cette extension possible de la zone du filon-couche de Fortin.

Traitement des carottes et des roches, assurance et contrôle qualité

Québec Nickel a mis en place un programme d'assurance et contrôle qualité (« ACQ ») pour son projet Ducros afin de garantir les meilleures pratiques pour la diagraphie, l'échantillonnage et l'analyse de ses carottes de forage ainsi que pour la collecte et l'analyse des échantillons de roche. Ce programme comprend l'insertion régulière de blancs géochimiques, doublons et de plusieurs matériaux de référence certifiés (MRC) de Ni-Cu-PGE-Au dans le flux d'échantillons.

Les carottes de forage sont collectées quotidiennement par l'équipe du projet Ducros depuis les plateformes de forage et transportées dans des caisses à carottes sécurisées jusqu'au centre de diagraphie de QNI à Val-d’Or. La diagraphie est effectuée sur des ordinateurs portables et les données sont saisies à l'aide d'un logiciel informatique adapté.

Les carottes destinées aux analyses géochimiques sont identifiées et étiquetées par des géologues spécialisés en carottage, puis sciées en deux par une scie à lame diamantée. Une moitié de l'échantillon de carotte de diamètre NQ est placée dans un sac à échantillons étiqueté et sécurisé. L'autre moitié de l'échantillon de carotte est remise dans sa caisse à carottes pour être archivée. Tous les échantillons de carottes sont transportés par l'équipe du projet, du site de diagraphie de QNI au site de préparation d'échantillons de AGAT Laboratories à Val-d'Or dans des sacs de riz sécurisés et numérotés.

AGAT Laboratories est accrédité selon les normes ISO/IEC 17025:2017 et ISO 9001:2015. L'analyse des métaux précieux (or, platine et palladium) est réalisée par pyroanalyse avec une finition ICP-OES, tandis que les analyses du nickel, du cuivre et de 41 autres éléments sont effectuées à l'aide du progiciel AGAT 4 Acid Digest - Metals Package, avec une finition ICP-OES.

PERSONNE QUALIFIÉE

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., vice-président de l'exploration pour Québec Nickel Corp. et personne qualifiée (« PQ ») conformément à la norme nationale 43-101 (« NI 43-101 »), a révisé et approuvé le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse.

À PROPOS DE QUEBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de nickel au Québec, Canada. La société détient 100 % des intérêts de la propriété Ducros, qui consiste en 280 permis d'exploitation minière contigus couvrant 15 147 hectares dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, Canada. Des renseignements supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles à l'adresse www.quebecnickel.com.

La CSE n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Ni la CSE ni son autorité de réglementation du marché (tel que ce terme est défini dans les politiques de la CSE) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude de ce communiqué.

Pour le compte du conseil d'administration

David Patterson

Chef de la direction et directeur

1 (855) 764-2535 (QNICKEL)

info@quebecnickel.com

MISE EN GARDE ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques qui traitent d'événements ou de développements prévus par la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui se reconnaissent généralement, mais pas toujours, par l'utilisation des mots « s'attend », « planifie », « anticipe », « pense », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et d'autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux des déclarations prospectives comprennent les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que la conjoncture générale de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats ou développements réels peuvent différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives si les croyances, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction venaient à changer.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221019005301/fr/